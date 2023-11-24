انت الان تتابع "السيسي" يؤكد ضرورة اعتراف المجتمع الدولي بالدولة الفلسطينية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في :

التقى الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي اليوم، برئيسي وزراء إسبانيا بيدرو سانشيز، وبلجيكا ألكسندر دي كرو، اللذان يزوران مصر حاليًا.

وشهد اللقاء بحث تطورات الأوضاع في قطاع غزة، وإدخال المزيد من المساعدات الإنسانية، وأهمية توفير أماكن آمنة في وسط وشمال وجنوب القطاع تسمح بإعاشة الأهالي الذين فقدوا منازلهم.

وأعرب الرئيس المصري، خلال مؤتمر صحفي مشترك، عن تقديره بمواقف رئيسي وزراء إسبانيا وبلجيكا تجاه الأوضاع في قطاع غزة، داعيًا المجتمع الدولي لإدخال مساعدات إلى القطاع تكفي لإعاشة 2.3 مليون نسمة.

وشدد على ضرورة الاعتراف بالدولة الفلسطينية من جانب المجتمع الدولي وإدخالها إلى الأمم المتحدة مما يعكس مسؤولية وجدية حقيقية من جانب المجتمع الدولي والمهتمين بتحقيق السلام في المنطقة.

من جانبه، أكد رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، أهمية إنهاء الكارثة الإنسانية في قطاع غزة، داعيًا إلى ضرورة إدخال المساعدات الإنسانية إلى القطاع بقدر كاف وبشكل منتظم.