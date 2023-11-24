تراند اليوم : شاهد.. صديق صدام حسين يروي قصة صاحب الدكان الذي كاد صدام أن يقتله بسبب خالته!

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صحيفة الخليج 365: كشف الإعلامي والشاعر العراقي، إبراهيم الزبيدي صديق وزميل الرئيس العراقي الراحل صدام حسين ملامح شخصيته العنيفة منذ أيام الطفولة.
عنيف منذ الطفولة
وقال الزبيدي عبر برنامج مخيال، إن صدام كان رجل عنيف منذ صغره، مشيرا إلى أن تراث العائلة كلها خشونة وعنف وجبروت.
قصة استعانة خالته به ليسترد ذهبها المسروق
كما روى موقفا آخر كدليل على عنف صدام عندما استعانت به خالة الأخير ليذهب إلى شخص أخذ منها مشغولات ذهبية مقابل تنفيذ طلب لها لكنه لم ينهي المهمة فطلبت منه أن يحل الأمر بشكل ودي ويستعيد ذهبها وأموالها.
وأضاف: عندما علم صدام بالأمر جائني وطلب مني أن أخبره بما قالت لي خالته فأخبرته وطلبت منه التمهل حتى يجرب أسلوبه وإن لم ينجح طلب منه التدخل فاستجاب.
تعهد بعدم التعرض للرجل
وتابع الزبيدي: سار معي وتعهد بعدم التعرض لهذا الرجل لكنه خالف وعده وعندما اقتربنا غافلني وهجم على الدكان وأغلق الباب على الرجل من الداخل ولم اسمع إلا صوت الرجل بثتغيث الحقوني هيقتلني وخرج صدام حاملا كل الذهب والأموال لخالته، وفي ثاني يوم لملم هذا الرجل أشيائه ورحل من المدينة.