تراند اليوم : شاهد.. الممثل الدائم للصين في الأمم المتحدة يقاطع سفير إسرائيل.. ويطلب منه التأدب في الحديث

صحيفة الخليج 365: وثق مقطع فيديو مقاطعة الممثل الدائم للصين في الأمم المتحدة "تشانغ جون"، ممثل إسرائيل، جلعاد إردان، بسبب تصريحاته، خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي، وطلب منه التأدب في الحديث وإظهار الاحترام للمشاركين في الجلسة.

وخلال الجلسة هاجم إردان المديرة التنفيذية لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسيف" كاثرين راسل وممثلة الأمين العام للأمم المتحدة لشؤون المرأة، سيما سامي باخوس، قائلا: " عار على هيئة الأمم المتحدة ، عار عليكم ، ألم تكفلوا الحق في تأمين.. وسأقتبس من موقعكم، جميع النساء والفتيات".

وقاطع ممثل الصين الدائم لدى الأمم المتحدة، السفير الإسرائيلي قائلا: " عزيزي ممثل إسرائيل أود أن أذكرك، أنه يمكنك التعبير عن جميع آرائك بشكل كامل، لكن عليك أن تظهر الاحترام لجميع المتواجدين، هذه القواعد التي يجب على الجميع الالتزام بها ". وتابع: " تستطيع اعتبار حديثي السابق لفت انتباه لك بإمكانك مواصلة خطابك الآن.