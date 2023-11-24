تراند اليوم : مزارعون في أستراليا يلجأون لإعدام أغنامهم بدلا من تربيتها ..والكشف عن السبب

صحيفة الخليج 365: كشفت البيانات التي قدمتها شركة اللحوم والماشية الأسترالية (MLA) أن أسعار لحم الضأن انخفضت بنسبة 70% خلال العام الماضي إلى 1.23 دولار للكيلوغرام.

وأدت وفرة لحم الضأن في أستراليا إلى انخفاض الأسعار، وقام بعض المزارعين بإعدام أغنامهم أو التبرع بها عنها لتوفير التكاليف بدلا من تربيتها في المزرعة.

وأظهرت إحصائيات "MLA" أنه من المتوقع أن ينمو قطيع الأغنام في أستراليا بنسبة 23% من أدنى مستوى له منذ 100 عام في عام 2020.

ومن أبرز أسباب ارتفاع أعداد قطيع الأغنام خلال السنوات الثلاث الماضية هطول الأمطار فوق المتوسط في المناطق التي ترعى الأغنام في أستراليا، مثل نيو ساوث ويلز وفيكتوريا. يعتبر هطول الأمطار مثاليًا لزراعة العشب، مما يساعد على تغذية وتربية الماشية.