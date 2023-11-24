تراند اليوم : كان يجادلنا بالفكر الإسلامي ولم يكمل تعليمه.. بالفيديو: صديق صدام حسين يكشف تفاصيل عن حياة الرئيس العراقي الراحل

صحيفة الخليج 365: كشف الإعلامي والشاعر العراقي إبراهيم الزبيدي صديق طفولة الرئيس العراقي الراحل صدام حسين، تفاصيل عن حياة صدام.

تلفيق

وقال خلال لقاء له مع برنامج مِخيال على القناة السعودية: " كل ما قيل عن صدام أنه كان يطلع الأول ويحب يقرأ ويحب الثقافة تلفيق، ولا كان يحب يقرأ أو يراجع دروسه".

لم يكمل تعليمه

وتابع: "عندما انتقلنا إلى مدرسة ثانوية في بغداد كان صدام في رابع علمي ولم يكمل دراسته، واشترك في محاولة اغتيال الزعيم عبدالكريم قاسم وهرب إلى سوريا، وسافر إلى القاهرة كلاجئ سياسي ولم يكمل دراسته أيضا".

أول خلية بعثية

وأردف: " نحن أول خلية بعثية في تكريت تكونت عام 1956، وصدام كان يجادلنا بالفكر الإسلامي ونحن نجادله بالفكر البعثي القومي، مشيرا إلى أن صدام في عام 1959 عندما اشترك في محاولة اغتيال عبدالكريم قاسم لم يكن بعثيا، وأصبح بعثيا بعدما هرب إلى سوريا وسكن مع قادة بعثيين كلاجئين في سوريا.