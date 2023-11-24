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انطلاق النسخة الثالثة من "المنتدى السعودي للإعلام 2024" في فبراير

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اليوم - الدمام 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - استكمالًا لما شهده المنتدى السعودي للإعلام من نجاح في نسختيه الأولى والثانية، وتأكيدًا على أهميته ودوره الفاعل في تحقيق الأثر الإيجابي الممتد في فضاء الإعلام، تنطلق النسخة الثالثة من المنتدى الذي تنظمه هيئة الإذاعة والتلفزيون بالتعاون مع هيئة الصحفيين السعوديين، في الأيام من 19 إلى 21 فبراير المقبل بالرياض.

كما يقام ضمن فعاليات المنتدى معرض مستقبل الإعلام "فومكس".

وإيمانًا من الهيئة بأن الإعلام الحديث لم يعد مقتصرًا على المؤسسات الإعلامية، فقد حرصت على شمولية الفئات المستهدفة في المنتدى والمعرض المصاحب له.

تعزيز مبدأ الانفتاح على الآخر والنمو الحضاري

وصرح محمد بن فهد الحارثي - الرئيس التنفيذي لهيئة الإذاعة والتلفزيون، رئيس المنتدى السعودي للإعلام أن: "إقامة منتديات وملتقيات إعلامية بهذه الضخامة، تؤكد الحالة الحضارية التي تعيشها المملكة، من حيث النمو الفكري والعمق الثقافي، بجانب الانفتاح على الآخر، والمضي قدماً نحو تحقيق مبدأ التقبل والتعايش، وتبادل الخبرات من خلال منتدى إعلامي عالمي".

نسخ المهرجان

يُذكر أن نسخ المهرجان أقيمت بهذه الأعوام

  • النسخة الأولى في الرياض، نوفمبر 2019.
  • النسخة الثانية في الرياض، فبراير 2023.
  • وأخيرًا النسخة الثالثة القادمة فيي الرياض فبراير 2024.
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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