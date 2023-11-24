شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق النسخة الثالثة من "المنتدى السعودي للإعلام 2024" في فبراير والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استكمالًا لما شهده المنتدى السعودي للإعلام من نجاح في نسختيه الأولى والثانية، وتأكيدًا على أهميته ودوره الفاعل في تحقيق الأثر الإيجابي الممتد في فضاء الإعلام، تنطلق النسخة الثالثة من المنتدى الذي تنظمه هيئة الإذاعة والتلفزيون بالتعاون مع هيئة الصحفيين السعوديين، في الأيام من 19 إلى 21 فبراير المقبل بالرياض.

كما يقام ضمن فعاليات المنتدى معرض مستقبل الإعلام "فومكس".

وإيمانًا من الهيئة بأن الإعلام الحديث لم يعد مقتصرًا على المؤسسات الإعلامية، فقد حرصت على شمولية الفئات المستهدفة في المنتدى والمعرض المصاحب له.

تعزيز مبدأ الانفتاح على الآخر والنمو الحضاري

وصرح محمد بن فهد الحارثي - الرئيس التنفيذي لهيئة الإذاعة والتلفزيون، رئيس المنتدى السعودي للإعلام أن: "إقامة منتديات وملتقيات إعلامية بهذه الضخامة، تؤكد الحالة الحضارية التي تعيشها المملكة، من حيث النمو الفكري والعمق الثقافي، بجانب الانفتاح على الآخر، والمضي قدماً نحو تحقيق مبدأ التقبل والتعايش، وتبادل الخبرات من خلال منتدى إعلامي عالمي".

نسخ المهرجان

يُذكر أن نسخ المهرجان أقيمت بهذه الأعوام