الكاتب عبدالرحمن الراشد: يُروجون لأبو عبيدة كبطل كما كانوا يهتفون لابن لادن

في تعليقه على هتاف الناطق الرسمي باسم كتائب القسام، الملثم “أبو عبيدة”، أعرب الكاتب عبدالرحمن الراشد عن استيائه وانزعاجه. وأشار الراشد إلى أن هتاف “أبو عبيدة” للحوثيين وتحريضه للأردنيين للخروج على حكومتهم يشكل تطرفًا خطيرًا.

وقد أكد الراشد عبر تغريدة نشرها على حسابه في منصة “إكس”، أنه يجب على الناس عدم الترويج لشخصية الملثم “أبو عبيدة” كبطل، مشيرًا إلى أن هذا النوع من التحريض والتطرف تم تجربته في الماضي مع بن لادن قبل أن يقوم بتنفيذ هجمات إرهابية في الرياض. وأضاف الراشد أن “أبو عبيدة” هتف هذا المساء للحوثيين وميليشيات العراق وحزب الله، وحرّض الأردنيين على الخروج ضد حكومتهم. وشدد على أن الخطاب المتطرف لا يمت للوطنية أو الإنسانية أو القضية الفلسطينية بصلة، بل هو مشروع مختلف يعمل بذاته.