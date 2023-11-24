شكرا لقرائتكم خبر عن يقوي الذاكرة ويطردالديدان ويخفف الاكتئاب وله فوائد أخرى مذهله دكتورسعودي يكشف نبات سحري والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي -

كشف أستاذ العقاقير الدكتور السعودي جابر القحطاني عن نبات له فوائد عديدة منها تقوية الذاكــرة ، وتخفيف الاكتئاب.

وأوضح القحطاني، خلال تغريدة نشرها عبر حسابه على" تويتر"؛ أن هذا النبات يسمى الترنجان أو المليسا، وهو نبات معمر صغير يصل ارتفاعه إلى متر ونصف المتر.

وبين أنه عبارة عن مجموعة الحبق والنعناع والريحان والزعتر والميرمية ، ويعرف علميا باسم Lemon balm.

وقال إنه يحتـوي على زيت طيار وعلـى فلافونيدات، ومن فوائده أنه مساعد في تقـوية الذاكــرة، وتخفيف الاكتئاب ، ومضاد للتشنج ، ومضاد للفيروسات ، وطارد للديدان ، ومقو للأعصاب ، ويخفف الشعور بالعصبية والذعـر.

الترنجان او المليسا نبات معمر صغير يصل ارتفاعه إلى متر ونصف المتر ، وهو من مجموعة الحبق والنعناع والريحان والزعتر والميرمية ، ويعرف علميا باسم Lemon balm ، وهو يحتـوي على زيت طيار وعلـى فلافونيدات ، وهو مساعد في تقـوية الذاكــرة ، وتخفيف الاكتئاب ، ومضاد للتشنج ، ومضاد للفيروسات