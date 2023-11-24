شكرا لقرائتكم خبر عن بالفيديو.. "أخصائي "يحذر من كتم العطاس ويكشف تأثيره على العين والدماغ والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي -

كشف الدكتور محمد مهري أخصائي جراحة فم ووجه وفكين ، عن مخاطر كتم العطاس ، وتأثيره على العين والدماغ .

وقال خلال مداخلة مع برنامج " سيدتي " : كتم العطاس أمر جدا سيء ، فالعطاس هو خروج هواء بضغط عالي جدا من الرئة عن طريق الأنف أو الفم .

خروج الهواء من تجاويف الوجه

واستكمل: فإذا مسك الشخص هذا العطاس وقفل مخرج الهواء ، فلن يعرف الهواء كيف يخرج فيضطر للخروج من التجاويف الموجودة بالوجه ، وهذا ليس شيء شائع ولكنه يحدث .

وتابع: وعن طريق هذه التجاويف أقرب مكان ممكن يأثر فيه الهواء هو المنطقة المحيطة في العيون ، وممكن يخترق التجويف الوجهي ويصل للدماغ.

العطاس وتأثيره على الدماغ

وعن تأثيره على العين أو الدماغ ، أوضح الدكتور محمد مهري :إن العطس يعتبر تنظيف للرئة من الأجسام البكتيرية ويساعد في طرد هذه الأجسام خارج الجسم ، وإذا تم كتم العطاس ولم تخرج البكتيريا في الهواء عن طريق الأنف والفم ، وتوجهت إلى الجيوب الأنفية ، فتنتقل الألتهابات والعدوى إلى مكان معزول تكون الأوعية الدموية فيه قليلة وتعيش فيه البكتيريا وتسبب مشاكل .

وأردف: أن العين أول شيء يتأثر فتسبب إغلاق العين ، وممكن تنتقل الألتهابات أو العدوى عن طريق التجاويف إلى أعصاب العين ويؤثر على العين نفسها وهي أضرار كبيرة وفي النهاية عطسة إذا الإنسان أخرجها أرتاح.

التخلص من العطاس

واستطرد: أغلب الناس إذا أرادت تعطس تستحي من الموجودين ، وأنا أقول لهم إذا جاءت لك عطسة هي شيء رباني يجب التخلص منها ما شيء عيب خايف تطلعه ، ويفضل أن تخرج عن طريق الفم والأنف ، لأن التجاويف التشريحية في الوجه كثيرة ، وممكن مو بس تؤثر على العين ممكن أيضا تؤثر على الدماغ .