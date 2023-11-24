شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن سعر قياسي لشاي العروسة في مصر بسبب مقاطعة ليبتون والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - خطوات ورسوم وطريقة تمديد زيارة تجارية 1445

قامت شركة “شاي العروسة” المصرية برفع أسعار عبوات الشاي للمرة الرابعة هذا العام، مستفيدةً من ارتفاع الطلب من قبل المصريين على منتجاتها، وذلك في ظل حملات المقاطعة التي شهدتها شركة شاي ليبتون الأجنبية.

سعر قياسي لشاي العروسة في مصر بسبب مقاطعة ليبتون

وفقًا لتقرير من موقع القاهرة 24، قامت شركة “شاي العروسة” المصرية بتعديل أسعار منتجاتها للمرة الرابعة هذا العام، حيث ارتفعت أسعار الشاي في نوفمبر 2023. وفقًا للتقرير، ارتفع سعر كرتونة الشاي إلى 2340 جنيهًا، مقارنةً بسعر سابق كان يبلغ 2076 جنيهًا.

وأضاف التقرير أن الشركة قامت أيضًا برفع أسعار العبوات، حيث ارتفع سعر العبوة وزن كيلو بنحو 20 جنيهًا، ليصل سعرها إلى 210 جنيهات للمستهلك. وشهد سعر ربع كيلو من شاي العروسة زيادة بقيمة 5 جنيهات، ليصل إلى 55 جنيهًا بدلاً من 50 جنيهًا. وكما تم رفع سعر عبوة الشاي ثمن كيلو 1/8 بنحو 3 جنيهات.

تأتي هذه الزيادات في أعقاب حملات المقاطعة التي شهدتها شركة شاي ليبتون الأجنبية، حيث استفادت “شاي العروسة” من ارتفاع الطلب على منتجاتها.