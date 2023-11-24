انت الان تتابع وصول مساعدات أقرّها وزراء الصحة والشؤون الاجتماعية العرب إلى غزة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 24 نوفمبر 2023, 2:00 مساءً

قام وفد رفيع المستوى من جامعة الدول العربية، ووزارة التضامن الاجتماعي في مصر، اليوم، بإيصال المساعدات الإنسانية والصحية والاجتماعية المقرّة من مجلسَيْ وزراء الشؤون الاجتماعية والصحة العرب، إلى قطاع غزة عبر معبر رفح؛ وذلك مواصلة لجهود جامعة الدول العربية، وتنفيذًا لتوجيهات الأمين العام أحمد أبو الغيط. وقام وفد الجامعة العربية، بالتعاون مع وزيرة التضامن المصرية "نيفين القباج"، بمتابعة إجراءات إيصال قافلة المساعدات من معبر رفح، والقيام بزيارة للجرحى في مستشفى العريش؛ تعبيرًا عن التضامن الكامل مع أهالي قطاع غزة. وأكّدت الأمينُ العام المساعد رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية بالجامعة العربية، السفيرة هيفاء أبو غزالة، في تصريح لها؛ حرصَ الوزراء العرب على تحسين الأوضاع الإنسانية والصحية والاجتماعية في قطاع غزة بشكل خاص، وفي الدول العربية بشكل عام، معربة عن حزنها العميق لما وصل إليه الحال في قطاع غزة. وشدّدت على ضرورة استمرار إيصال المساعدات لأهالي غزة قدر الإمكان، داعية إلى حتمية فصل السياسة عن العمل الإنساني، واحترام مبادئ حقوق الإنسان والمبادئ الأساسية للحياة وفقًا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وكافة المبادئ والأعراف والكتب السماوية. وأشارت السفيرة هيفاء أبو غزالة، إلى مواصلة جامعة الدول العربية من خلال قطاعها الاجتماعي العمل بالتنسيق مع الدول الأعضاء؛ لاستمرار إيصال المساعدات الإنسانية والاجتماعية والصحية، معربة عن أملها في التوقف الكامل والشامل للعدوان الإسرائيلي على القطاع.

كانت هذه تفاصيل خبر وصول مساعدات أقرّها وزراء الصحة والشؤون الاجتماعية العرب إلى غزة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.