فتح باب القبول والتسجيل للعمل بقطاعات "الداخلية"

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محمد بن مسعود - الدمام - تعلن الإدارةُ العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية، فتحَ باب القبول والتسجيل للعمل بقطاعات وزارة الداخلية "ديوان وزارة الداخلية - كلية الملك فهد الأمنية - حرس الحدود - المركز الوطني للعمليات الأمنية - القوات الخاصة للأمن والحماية"، والهيئة العليا للأمن الصناعي، على رتبة "وكيل رقيب - عريف - جندي أول - جندي" للرجال.

وسيكون التقديم خلال الفترة من يوم السبت "11/ 5/ 1445هـ" حتى يوم الخميس "23/ 5/ 1445هـ"، وذلك عبر منصة "أبشر - توظيف": https://jobs.sa .

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