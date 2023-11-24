انت الان تتابع نهاية "المطرية الـ4".. "الحصيني": "إذا طلعت الزبانا أحدث لكل ذي عيالٍ شأنا"! ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 24 نوفمبر 2023, 2:16 مساءً

أكد الباحث في الطقس العضو المؤسّس للجنة "تسميات" المناخية عبدالعزيز الحصيني، أن اليوم الجمعة هو الطالع الأخير من الوسم والمنزلة السابعة والأخيرة من الخريف وهو ⁧الزبانا⁩، وأيامه 13يوماً، حيث تزداد برودة الجو ليلاً مع اعتدال الأجواء نهاراً على معظم المناطق، وتستمر زراعة القمح والشعير والخضار والبقول، مبيناً أن وقت أذان صلاة العصر يبلغ فيه أبكر مدى له في التقدم طوال العام. وقال "الحصيني"، عبر حسابه على منصة "إكس": يحبس الماء عن الأشجار التي تتساقط أوراقها في الشتاء إذا كانت الأرض طينية ويقلل من سقي الرملية، مستشهداً بما يقولون: "إذا طلعت الزبانا، أحدث لكل ذي عيالٍ شأنا، ولكل ماشيةٍ هوانا" كنايةً عن استعداد رب الأسرة للشتاء وما يترتب عليه من ملابس وغذاء. وأشار إلى أنه تستمر زيادة الليل فيه على حساب النهار‏، ويوافق دخوله اليوم نهاية الحالة الجوية الممطرة، وهي الحالة الممطرة الرابعة لوسم 1445هـ.

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