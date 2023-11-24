انت الان تتابع مجلس البنوك الإسلامية يعقد البرنامجَ التنفيذي لـ2023 افتراضيًّا.. الاثنين القادم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 24 نوفمبر 2023, 2:30 مساءً

يعقد المجلسُ العام للبنوك والمؤسسات الإسلامية، البرنامجَ التنفيذي لعام 2023، بالتعاون مع كلية آيفي لإدارة الأعمال، حول "القيادة الاستراتيجية في المالية الإسلامية وكيفية التعامل مع الصعوبات والاستفادة من الفرص"، افتراضيًّا، يوم الاثنين القادم. وأوضح الأمين العام للمجلس الدكتور عبدالإله بلعتيق، أنه جرى اختيار موضوع هذا العام للنظر في التغيرات التي شهدها العالم في العامين الماضيين على الصعيدين المالي والاقتصادي، الذي كان له الأثر الكبير في بيئة العمل. ومن خلال هذه التجربة التعليمية الفريدة، سيتمكّن المشاركون من تحديد وإبراز المخاطر المختلفة داخل مؤسساتهم، وتعزيز كفاءتهم لصياغة حلول عملية وفعّالة تناسب كل حالة حسب ظروف المؤسسة وعملياتها الداخلية. وأضاف الأمين العام للمجلس: أنه سيتمّ تقديم مبادرات المجلس العام، ومناقشة المستجدات العالمية الراهنة في القطاع المالي الإسلامي.

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