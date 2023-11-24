انت الان تتابع التعاون يعلن غياب مدافعه "وليد الأحمد" عن لقاء الرياض ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 24 نوفمبر 2023, 2:34 مساءً

أعلن نادي التعاون رابع جدول الترتيب بدوري روشن السعودي للمحترفين؛ غياب مدافع الفريق الكروي الأول عن مواجهة فريق الرياض، ضمن منافسات الجولة الـ14 من المسابقة. وقال النادي في بيان مقتضب بثه عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس": "يغيب اللاعب وليد الأحمد عن لقاء اليوم أمام نادي الرياض؛ لتعرضه لإصابة في الرقبة أثناء معسكر المنتخب الوطني". ويخوض فريق التعاون مواجهة، اليوم الجمعة، أمام نظيره فريق الرياض على ملعب نادي التعاون؛ بهدف تحقيق النقاط الثلاث لانتزاع المركز الثالث، في حال سقوط أو تعثر الأهلي ثالث الترتيب، غدًا، أمام الشباب.

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