تراند اليوم : بالفيديو .. صديق صدام حسين يكشف قصة الرئيس العراقي الراحل مع المعلم الذي ضربه .. وكيف انتقم منه

صحيفة الخليج 365: كشف الإعلامي والشاعر العراقي، إبراهيم الزبيدي صديق وزميل الرئيس العراقي الراحل صدام حسين، قصة صدام مع المعلم الذي ضربه داخل المدرسة.

قصة المعلم

وقال خلال لقاء له مع برنامج مِخيال على القناة السعودية: " كنا تلاميذ بالثاني متوسط، وكان يوجد مدرس كردي شقيقه يدرس معنا في نفس الصف".

وتابع: " المدرس الكردي عزيز كان خريج حديث وشاب وعضلات، ومغرور بشبابه، وعندما يدخل الفصل ، كان يرعب التلاميذ، ولازم يختار طالب ويضربه سواء بسبب أو بغير سبب حتى يرعب باقي التلاميذ"

ضرب صدام

وأردف: " في أحد الأيام كان المدرس يكتب على السبورة وصدام ضحك بصوت عالي، فقام المدرس بالهجوم على صدام وصفعه على وجهه، ثم ضربه بالعصا على ظهره، وكان صدام صامتا". ومضى قائلا: " بعد انتهاء الحصة تجمعنا حول صدام وقلنا له تقول أنا وأنا.. ويضربك وتسكت ولم يرد صدام علينا نهائيا ".

اعتذار

وأضاف مدير الثانوية تكريتي، ويعلم من هم أهل العوجة، وتحدث مع المعلم وقال له (ليش تورطت، هادول يقتلوك، أنا راح أجيب صدام وأترجاه وأقنعه أنه يعتذر لك، وننهي الموضوع)، مشيرا إلى أن صدام اعتذر للمعلم.

انتقام

واستطرد قائلا: "المعلم كان يسكن قريبا من المدرسة في منطقة خالية ويعم عليها الظلام، وذهب شخص إلى المنزل فقام شقيق المعلم بفتح الباب، فأطلق عليه هذا الشخص النار وأصابه بطلق ناري في قدمه وغادر"، لافتا إلى أن المعلم اتهم صدام بارتكاب الواقعة .

وأشار إلى أن رجال الأمن عندما بحثوا عن صدام وجدوه نائما عند خالته، وأن المكان الذي يؤدي إلى المنزل لا يسمح بدخول حصان بسبب ضيق المكان، وتابع: " سجلت القضية ضد مجهول وجمع المعلم أغراضه ورحل".

وأشار إلى أن صدام أخبره في وقت لاحق أنه هو من أطلق النار على شقيق المعلم وكان معه ابن خالته، والأخير أخذ الحصان والبندقية وتوجه إلى العوجة.