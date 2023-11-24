تراند اليوم : بالفيديو.. إعلامي "عراقي" يكشف قصة الجريمة التي ارتكبها بالاشتراك مع صدام حسين

صحيفة الخليج 365: كشف الإعلامي والشاعر العراقي إبراهيم الزبيدي، عن الجريمة المشتركة الذي قام بها مع الرئيس العراقي الراحل وصدام حسين، عندما كانوا أطفالا في منطقة تكريت العراقية.

موظف الكهرباء وقال «إبراهيم الزبيدي» في تصريحات مُتلفزة عبر برنامج «مخيال»:« كان هناك موظف مسؤول عن الكهرباء في تكريت، وكان عقله كمبيوتر قبل اكتشاف الكمبيوتر، حيث كان يعلم كل منزل في تكريت يوجد به كام لمبة كهربائية، وجاء أثناء تحصيل فاتورة الكهرباء، من منزل خير الله طلفاح خال الرئيس العراقي الراحل صدام حسين، لم يجد استهلاك سوى ملاليم، وبعد ثلاثة شهور شك في الأمر، وأكتشف أن هناك تهريب في التيار الكهربائي.

خال صدام وأضاف :« وبسب تلك الواقعة تم سجن خير الله طلفاح، وبعد حديث البعض في تكريت مع مسئول الكهرباء في المنطقة، ذهب وتنازل عن الدعوى وخرج خير الله من السجن.