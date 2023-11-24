تراند اليوم : بالفيديو.. إعلامي "عراقي" يكشف قصة الجريمة التي ارتكبها بالاشتراك مع صدام حسين

صحيفة الخليج 365: كشف الإعلامي والشاعر العراقي إبراهيم الزبيدي، عن الجريمة المشتركة الذي قام بها مع الرئيس العراقي الراحل وصدام حسين، عندما كانوا أطفالا في منطقة تكريت العراقية.
موظف الكهرباء
وقال «إبراهيم الزبيدي» في تصريحات مُتلفزة عبر برنامج «مخيال»:« كان هناك موظف مسؤول عن الكهرباء في تكريت، وكان عقله كمبيوتر قبل اكتشاف الكمبيوتر، حيث كان يعلم كل منزل في تكريت يوجد به كام لمبة كهربائية، وجاء أثناء تحصيل فاتورة الكهرباء، من منزل خير الله طلفاح خال الرئيس العراقي الراحل صدام حسين، لم يجد استهلاك سوى ملاليم، وبعد ثلاثة شهور شك في الأمر، وأكتشف أن هناك تهريب في التيار الكهربائي.
وأضاف :« وبسب تلك الواقعة تم سجن خير الله طلفاح، وبعد حديث البعض في تكريت مع مسئول الكهرباء في المنطقة، ذهب وتنازل عن الدعوى وخرج خير الله من السجن.
الاعتداء بالضرب
وأتم:« بعد شهر جمعنا خير الله، أنا وصدام وعدنان، وتم وضع المخطط للاعتداء على أبو علي مسئول الكهرباء، حيث كانت الخطة أن عدنان يراقب من جهة قسم الشرطة من الشمال وأنا من الجنوب، وينفذ العملية صدام حسين، وبالفعل قام بالاعتداء على مسئول الكهرباء، حيث أسقطه على الأرض واعتدى عليه بالضرب.