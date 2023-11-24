شكرا لقرائتكم خبر عن مراحل وخطوات تقييم شاغلي الوظائف الإدارية بوزارة التعليم والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت إدارة تعليم الرياض، عبر منصة "إكس"، بدء عملية تقييم الموظفين شاغلي الوظائف الإدارية في وزارة التعليم في الشهرين الأخيرة من العام الميلادي على نظام فارس، كجزء من إدارة الأداء الوظيفي.

يتم التقييم على ثلاث مراحل:

التقييم الذاتي للموظف

يقدم التقييم الذاتي نظرة للموظف بشأن أدائه ولا يدخل في احتساب تقييم الموظف السنوي ولا يعتبر تقييمًا نهائيًا بأي شكل من الأشكال.

تقييم الأداء

يقوم المدير المباشر من خلال نظام فارس بإدخال النواتج الفعلية لأداء الموظف ومن ثم يقوم النظام باحتساب اجمالي التقدير الموزون لكل من الأهداف والجدارات.

اعتماد تقييم الأداء

كخطوة أخيرة يقوم المدير المعتمد باعتماد تقييم الأداء ومن ثم يصل اشعار لكل من الموظف والمدير المباشر باعتماد التقييم وينعكس النموذج على النظام.