شكرا لقرائتكم خبر عن طريف تسجل أدنى درجة حرارة بالمملكة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - سجّلت محافظة طريف بمنطقة الحدود الشمالية صباح اليوم الجمعة، 6 درجات مئوية كأدنى درجة حرارة على مستوى مدن ومحافظات المملكة، وذلك بحسب التقرير الصادر عن المركز الوطني للأرصاد.

توقعات مركز الأرصاد

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم الجمعة، استمرار هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة، تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار، وزخات من البرد على أجزاء من المنطقة الشرقية.

وما تزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق جازان وعسير والباحة ومكة المكرمة والرياض.