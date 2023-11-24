رجل أعمال بارز يصف ما حدث في المتطورة بقصة نصب ويكشف تفاصيل صادمة

صرّح رجل الأعمال البارز خالد بن صالح الشثري، المعروف بكونه من كبار ملاك المتطورة سابقًا، بأن ما حدث في المتطورة كانت قصة نصب بكل ما تحمله الكلمة من معنى، وذلك وفقًا لتعبيره.

ونشر الشثري تغريدة على حسابه في منصة إكس، جاء فيها: “لا أتمنى الخسارة لأي مخلوق. ما حدث في المتطورة (قصة نصب)، سهم من العشرينيات إلى الستينيات ويغرد (عرابهم) ببدء مرحلة وصول السهم إلى 170؟”. وأضاف قائلاً: “قرأت التغريدة وعلى الفور قمت ببيع مليون سهم، لأنني أدركت أن هناك نصبًا يتم تداوله من قبل مضاربين، وصدق توقعي حيث هبط السهم وتركوا جميعًا من وثق فيهم وهربوا”.