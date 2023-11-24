مارسيلو غاياردو في ظهوره الأول مع الاتحاد يكشف عن تشكيلة الاتفاق

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 24 نوفمبر 2023, 2:48 مساءً

كشف الأرجنتيني مارسيلو غاياردو، المدير الفني الجديد لفريق الاتحاد، عن أول تشكيلة له في دوري المحترفين، حينما يحل اتحاد جدة ضيفاً على الاتفاق مساء يوم الجمعة، على ملعب الاتفاق بمدينة الدمام، في إطار الجولة الـ14 من دوري روشن السعودي للمحترفين. وجاءت تشكيلة الاتحاد خامس جدول الترتيب على النحو التالي: مارسيلو غروهي، حسن كادش، لويز فيليبي، سويلم المنهالي، أحمد بامسعود، مهند الشنقيطي، فابينيو، فيصل الغامدي، عبدالرزاق حمدالله، إيغور كورونادو، كريم بنزيمة. في المقابل أعلن الإنجليزي ستيفن جيرارد، المدير الفني لفريق الاتفاق عن القائمة الأساسية التي سيخوض بها مواجهة الليلة وجاءت على الشكل التالي: باولو فيكتور، محمد عبدالرحمن، عبدالله الخطيب، جاك هيندري، تيسيران، حمدان الشمراني، جيورجينهو فينالدوم، جوردان هندرسون، علي هزازي، جراي، روبين كوايسون. يشار أن هذا اللقاء يحمل رقم 27 بتاريخ مواجهة الفريقين بدوري المحترفين منذ انطلاقته موسم 2008/2009، حيث كانت فيها الغلبة للاتحاد بـ 14 فوزًا مقابل 6 هزائم، فيما حضر التعادل في 6 مناسبات.

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