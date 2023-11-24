تراند اليوم : "رغم موافقة اللاعب".. الكشف عن السبب الرئيسي وراء فشل انتقال محمد صلاح إلى الاتحاد

صحيفة الخليج 365: رد مصدر مطلع داخل برنامج الاستقطاب على تصريحات رئيس نادي الاتحاد، أنمار الحائلي، حول عدم الاستجابة لجميع مطالب الفريق، من حيث التعاقد مع اللاعبين خلال الصيف الماضي، وخاصة اللاعب المصري محمد صلاح.

وقال المصدر، أنمار الحائلي يعرف أن ملاك نادي ليفربول ورئيسه التنفيذي ومدربه رفضوا بشكل قاطع التنازل عن مهاجمه المصري محمد صلاح؛ سواء كان انتقالا نهائيا أو على سبيل الإعارة. حسب "الشرق الأوسط".

وتابع: "برنامج الاستقطاب كان جاهزا لإتمام عملية التعاقد مع محمد صلاح لمصلحة نادي الاتحاد، وذلك بعد أن وافق اللاعب من خلال وكيله على الانتقال، لكن ملاك نادي ليفربول والرئيس التنفيذي والمدرب يورغن كلوب أصروا على بقاء اللاعب، وأغلقوا جميع الطرق أمام رحيل صلاح، رغم العرض المالي الكبير للاعب المصري".