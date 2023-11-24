شكرا لقرائتكم خبر عن القبض على شخصين لترويجهما المخدرات في الرياض والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت المديرية العامة لمكافحة المخدرات القبض على مخالف لنظام أمن الحدود من الجنسية اليمنية ومواطن بمنطقة الرياض.

وأشارت إلى أنهما روجا مادتي الإمفيتامين والميثامفيتامين (الشبو) المخدرتين وأقراصًا خاضعة لتنظيم التداول الطبي.

جهود مكافحة المخدرات في السعودية

ولفتت إلى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما، وإحالتهما إلى النيابة العامة.

الإبلاغ عن مروجي المخدرات في السعودية

وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات.

والتواصل يكون من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة.

كما أن رقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات هو (995)، وعبر البريد الإلكتروني [email protected]، مؤكدة أنها ستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.