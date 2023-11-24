شكرا لقرائتكم خبر عن "الملك سلمان للإغاثة" يوزع حقائب شتوية وأغذية في باكستان واليمن والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس الأول 1.140 حقيبة شتوية في منطقتي زيارت وقلعة سيف الله بإقليم بلوشستان بجمهورية باكستان الإسلامية، استفاد منها 7.980 فردًا من الأسر الأكثر ضعفًا في المناطق الأشد برودة والمتضررة من الفيضانات.

وذلك ضمن المرحلة الثانية من مشروع تأمين وتوزيع مواد إيوائية وحقائب شتوية في باكستان 2023-2024.

توزيع الغذاء في اليمن

كما دشن المركز أمس الأول مشروع توزيع 26.730 سلة غذائية للأسر الأكثر احتياجًا في مديريات المواسط والشمايتين والمعافر بمحافظة تعز، مقسمة على 6 مراحل في كل مرحلة سيتم توزيع 4.455 سلة غذائية للمستفيدين.

وأشاد وكيل محافظة تعز محمد الصنوي بجهود المملكة العربية السعودية ممثلة بمركز الملك سلمان للإغاثة في تقديم العون بمختلف المجالات الإنسانية والإغاثية لبلاده، مؤكدًا أهمية هذه المشاريع التي ستسهم -بمشيئة الله- في تخفيف معاناة المحتاجين في المحافظة.

ويأتي ذلك ضمن مشروع توزيع المساعدات الغذائية للأسر الأكثر احتياجًا في اليمن للعام 2023م، الذي يهدف إلى توزيع 119.394 سلة غذائية تشتمل على المواد الأساسية ومقسمة على ست مراحل، يستفيد منها 170.478 فردًا من الفئات الأكثر احتياجًا، في محافظات عدن، وأبين، ولحج، والضالع، وتعز.