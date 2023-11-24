شكرا لقرائتكم خبر عن 4 إجازات متنوعة للطلاب والكوادر التعليمية في الفصل الدراسي الثاني والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - يشهد الفصل الدراسي الثاني 4 إجازات متنوعة، تتمثل إجازتين مطولتين وإجازة منتصف الفصل الدراسي.

هذا إضافة إلى إجازة يوم التأسيس، وبداية إجازة الفصل الدراسي الثاني، وتشمل الإجازة، الكوادر الإدارية والتعليمية في المدارس، ومكاتب التعليم.

إجازات الطلاب والمدرسين في السعودية

وتكون بداية الإجازات، بالإجازة المطولة الأولى يوم الأحد الموافق 4/6/1445هـ وبعدها بـ 20 يومًا، تبدأ إجازة منتصف الفصل الدراسي لمدة أسبوع بتاريخ 22/6/1445هـ.

وبعدها بأسبوعين تقريبًا تحين الإجازة المطولة الثانية بتاريخ 16/7/1445هـ.

وفي نهاية الفصل الدراسي الثاني، تكون إجازة يوم التأسيس، التي توافق يوم الخميس مع بداية إجازة الفصل الدراسي الثاني.

تقييم الموظفين في التعليم

وأمس حددت وزارة التعليم شهري نوفمبر وديسمبر موعداً لعملية تقييم الموظفين شاغلي الوظائف الإدارية في كافة قطاعات الوزارة، وذلك على نظام فارس كجزء من إدارة الأداء الوظيفي.

وأوضحت الوزارة أن تقييم الموظف يكون على ثلاثة مراحل، تكون المرحلة الأولى بالتقييم الذاتي للموظف، إذ يقدم التقييم الذاتي وذلك بنظرة للموظف بشأن أدائه ولا يدخل في احتساب تقييم الموظف السنوي، ولا يعتبر تقييماً نهائياً بأي شكل من الأشكال.

أما المرحلة الثانية تكون بتقييم الأداء من قبل المدير المباشر بإدخال النواتج الفعلية لأداء الموظف من خلال نظام فارس، ومن ثم يقوم النظام باحتساب إجمالي التقدير الموزون لكل من الأهداف والجدارات.

أما المرحلة الثالثة تكون باعتماد تقييم الأداء كخطوة أخيرة، إذ يقوم المدير المعتمد باعتماد تقييم الأداء، ومن ثم يصل إشعار لكل من الموظف والمدير المباشر باعتماد التقييم وينعكس النموذج على النظام.