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نقل مواطن بطائرة الإخلاء الطبي من دبي إلى المملكة

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اليوم - الدمام 0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن نقل مواطن بطائرة الإخلاء الطبي من دبي إلى المملكة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت القنصلية في دبي، نقل مواطن بطائرة الإخلاء الطبي الجوي إلى المملكة.

وقالت القنصلية، في تغريدة، اليوم الجمعة، عبر منصة إكس: إنفاذاً لتوجيهات القيادة الرشيدة، وحرصها الدائم على أبناء الوطن، تابعت القنصلية العامة بدبي، نقل مواطن بالتعاون مع طائرة الاخلاء الطبي الجوي إلى المملكة.

القنصلية في دبي

أوضحت القنصلية، أن الإخلاء جرى بإشراف مباشر من القنصل العام ورئيس قسم شؤون السعوديين.

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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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