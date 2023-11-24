شكرا لقرائتكم خبر عن هذا المشروب الشائع يحميك من خطر الجلطات المفاجئة بنسبة 70%. .تعرف عليه والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي -

يمكن أن تكون جلطات الدم مفيدة وضارة في الوقت نفسه، ومع ذلك، فإن الجلطات الضارة التي تتطور في الأوردة والشرايين يمكن أن تزيد من خطر الإصابة بالنوبات القلبية والسكتات الدماغية.

لحسن الحظ، يمكن أن يقلل تناول مشروب من خطرتجلط الدم، ومن المثير للقلق أن المشروب الذي تختاره قد يزيد من خطر الإصابة بجلطات دموية ضارة.



شرب الكثير من الماء على سبيل المثال، وجدت دراسة نُشرت في مجلة Journal of Surgical Research أن خطر التجلط من مشروبات الطاقة يمكن أن يحدث في غضون ساعة واحدة من تناولها.

وحذر خبير التغذية روري بات من Marvin's Den، من أن المشروبات الغازية هي "أسوأ المذنبين" في تجلط الدم.

من جانبه، قال البروفيسور مارك وايتلي، رئيس الجراحين الوريديين ومؤسس عيادة وايتلي، إن الجفاف يتسبب في زيادة سماكة الدم وزيادة احتمالية تجلطه، ومن ثم فإن شرب الماء مفيد، فعندما تشرب الكثير من الماء، يصبح دمك أرق، ويمكن أن ينتقل بسهولة أكبر عبر عروقك، وبالتالي تقل احتمالية تجلطه.

وأكد خبير التغذية روري بات من Marvin's Den، أن الماء هو الأفضل والأكثر أمانًا ويحمي بنسبة لا تقل عن 70%، حيث يتم امتصاصه عن طريق المعدة ومباشرة في مجرى الدم، ويمكن أن يكون وسيلة بسيطة لتقليل خطر التجلط الضار.