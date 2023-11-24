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خالد الزعاق يوضح لماذا يعد مطر الوسم من الأمطار المباركة .. فيديو

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الرياض - علي القحطاني - أوضح الخبير الفلكي الدكتور خالد الزعاق الدكتور خالد الزعاق، لماذا يعد مطر الوسم من الأمطار المباركة.

وقال الزعاق خلال حديثه على فقرة تقويم المُذاعة على قناة العربية :” أن السحب تنقسم إلى 3 أقسام، عالي ومنخفض ومتوسط.”

وأضاف :” أن أفضل أنواع السحب الماطرة، هي السحاب الوسمي، لأن حركتها بطيئة، وسحبها منفرش، وسريعة الإنبات، وواقعها أفضل من المتوقع”، لافتًا أن المطر الذي يضع له بصمة هو الوسم، وسمي وسم الأرض لإنباته، حيث أنه مبروك، حتى لو كان شحيح.

أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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