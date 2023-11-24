شكرا لمتابعة خبر عن خالد الزعاق يوضح لماذا يعد مطر الوسم من الأمطار المباركة .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أوضح الخبير الفلكي الدكتور خالد الزعاق الدكتور خالد الزعاق، لماذا يعد مطر الوسم من الأمطار المباركة.

وقال الزعاق خلال حديثه على فقرة تقويم المُذاعة على قناة العربية :” أن السحب تنقسم إلى 3 أقسام، عالي ومنخفض ومتوسط.”

وأضاف :” أن أفضل أنواع السحب الماطرة، هي السحاب الوسمي، لأن حركتها بطيئة، وسحبها منفرش، وسريعة الإنبات، وواقعها أفضل من المتوقع”، لافتًا أن المطر الذي يضع له بصمة هو الوسم، وسمي وسم الأرض لإنباته، حيث أنه مبروك، حتى لو كان شحيح.