شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن قائمة بأقوى عروض الجمعة البيضاء في مصر 2023 تصل الى 70% والان مع التفاصيل الكاملة

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ينتظر الملايين من المواطنين في مصر بفارغ الصبر حلول الجمعة البيضاء لعام 2023، حيث يتوقعون متابعة العروض والتخفيضات الضخمة على مجموعة واسعة من السلع والمنتجات الضرورية، يشمل ذلك تخفيضات حقيقية على السلع الأساسية مثل المنتجات الغذائية، فضلاً عن المنتجات الإلكترونية والملابس والأدوات الكهربائية، تعتبر الجمعة البيضاء مناسبة هامة، حيث يترقب العديد من المواطنين هذا الحدث السنوي للاستفادة من الخصومات الكبيرة التي تقدمها المتاجر والمحلات. ينافس البائعون بشكل كبير لتقديم عروض جذابة وجعل هذا الحدث مميزًا للعملاء، ومن المتوقع أن يكون يوم الجمعة البيضاء في 25 نوفمبر 2023، ومن المتوقع استمرار التخفيضات الكبيرة حتى نهاية ديسمبر، مع خصومات تصل في بعض الحالات إلى 70% في بعض المتاجر.

عروض الجمعة البيضاء في مصر

أعلنت العديد من المتاجر الرائدة في مصر مشاركتها في حدث الجمعة البيضاء لعام 2023، ومن بين هذه المتاجر:

كارفور: خصم يصل إلى 40% على منتجات العناية بالبشرة والجسم.

خصومات تصل إلى 15% على الأجهزة الكهربائية والمنتجات الاستهلاكية. جوميا: خصومات تصل إلى 75% على الأزياء.

خصومات تصل إلى 50% على منتجات العناية بالبشرة والجسم. رنين: تقديم خصومات متنوعة على جميع المنتجات التي تقدمها في فروعها المنتشرة في كافة أنحاء الجمهورية.

وقامت شركة رنين بتقديم عروض مغرية على الأجهزة الكهربائية خلال فعاليات الجمعة البيضاء لعام 2023: