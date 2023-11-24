قائمة بأقوى عروض الجمعة البيضاء في مصر 2023 تصل الى 70%

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ينتظر الملايين من المواطنين في مصر بفارغ الصبر حلول الجمعة البيضاء لعام 2023، حيث يتوقعون متابعة العروض والتخفيضات الضخمة على مجموعة واسعة من السلع والمنتجات الضرورية، يشمل ذلك تخفيضات حقيقية على السلع الأساسية مثل المنتجات الغذائية، فضلاً عن المنتجات الإلكترونية والملابس والأدوات الكهربائية، تعتبر الجمعة البيضاء مناسبة هامة، حيث يترقب العديد من المواطنين هذا الحدث السنوي للاستفادة من الخصومات الكبيرة التي تقدمها المتاجر والمحلات. ينافس البائعون بشكل كبير لتقديم عروض جذابة وجعل هذا الحدث مميزًا للعملاء، ومن المتوقع أن يكون يوم الجمعة البيضاء في 25 نوفمبر 2023، ومن المتوقع استمرار التخفيضات الكبيرة حتى نهاية ديسمبر، مع خصومات تصل في بعض الحالات إلى 70% في بعض المتاجر.
عروض الجمعة البيضاء في مصر
أعلنت العديد من المتاجر الرائدة في مصر مشاركتها في حدث الجمعة البيضاء لعام 2023، ومن بين هذه المتاجر:
- كارفور:
- خصم يصل إلى 40% على منتجات العناية بالبشرة والجسم.
- خصومات تصل إلى 15% على الأجهزة الكهربائية والمنتجات الاستهلاكية.
- جوميا:
- خصومات تصل إلى 75% على الأزياء.
- خصومات تصل إلى 50% على منتجات العناية بالبشرة والجسم.
- رنين:
- تقديم خصومات متنوعة على جميع المنتجات التي تقدمها في فروعها المنتشرة في كافة أنحاء الجمهورية.
وقامت شركة رنين بتقديم عروض مغرية على الأجهزة الكهربائية خلال فعاليات الجمعة البيضاء لعام 2023:
- تكييف سبلت شارب 1.5 حصان بسعر 16595 جنيهًا بدلاً من 17999 جنيهًا.
- غسالة أطباق تركي 13 فرد ببرامج ديجيتال بسعر 20199 جنيهًا بدلاً من 21449 جنيهًا.
- مسطح بلت إن فريش 60 سم 4 شعلة بسعر 4199 جنيهًا بدلاً من 4449 جنيهًا.
- شفاط بوتاجاز كلاسيك بسعر 3199 جنيهًا بدلاً من 3399 جنيهًا.
- حلة ضغط تيفال كليبسو بلاس 10 لتر بسعر 4499 جنيهًا بدلاً من 5225 جنيهًا.
- طقم حلل جرانيت 15 قطعة بسعر 4699 جنيهًا بدلاً من 5455 جنيهًا.
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