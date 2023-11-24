شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن بالفيديو: خطوات رفع شكوى على شركات الطيران في السعودية والحصول على تعويضات منها والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - الاستعلام ع معاملة منحة أرض في السعودية 1445

صرّحت المتحدثة باسم الهيئة العامة للطيران المدني بشكل واضح حول كيفية رفع الشكاوى ضد شركات الطيران في المملكة. خلال لقاءها مع قناة “العربية”، قالت: “وضعت الهيئة العامة للطيران آلية واضحة لتسهيل عملية تقديم الشكاوى للمسافرين، بهدف ضمان حصولهم على حقوقهم، تهدف هذه الآلية أيضًا إلى مراجعة الشكاوى من قبل شركات الطيران ومعالجتها بشكل فوري لضمان تسديد حقوق المسافر وفقًا للضوابط المعمول بها”.

خطوات رفع شكوى على شركات الطيران

أكدت المتحدثة على ضرورة أن يتقدم المسافر إلى شركة الطيران، المقدمة للخدمة، في حال واجه أي مشكلة أو تحدي خلال رحلته. وفي حال عدم حل المشكلة خلال فترة لا تتجاوز 7 أيام، يحق للمسافر تقديم شكوى للهيئة.

وأشارت المتحدثة إلى أن هناك عدة وسائل لتقديم الشكاوى للهيئة، ومنها: