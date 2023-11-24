بالفيديو: خطوات رفع شكوى على شركات الطيران في السعودية والحصول على تعويضات منها

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صرّحت المتحدثة باسم الهيئة العامة للطيران المدني بشكل واضح حول كيفية رفع الشكاوى ضد شركات الطيران في المملكة. خلال لقاءها مع قناة “العربية”، قالت: “وضعت الهيئة العامة للطيران آلية واضحة لتسهيل عملية تقديم الشكاوى للمسافرين، بهدف ضمان حصولهم على حقوقهم، تهدف هذه الآلية أيضًا إلى مراجعة الشكاوى من قبل شركات الطيران ومعالجتها بشكل فوري لضمان تسديد حقوق المسافر وفقًا للضوابط المعمول بها”.
خطوات رفع شكوى على شركات الطيران
أكدت المتحدثة على ضرورة أن يتقدم المسافر إلى شركة الطيران، المقدمة للخدمة، في حال واجه أي مشكلة أو تحدي خلال رحلته. وفي حال عدم حل المشكلة خلال فترة لا تتجاوز 7 أيام، يحق للمسافر تقديم شكوى للهيئة.
وأشارت المتحدثة إلى أن هناك عدة وسائل لتقديم الشكاوى للهيئة، ومنها:
- تقديم الشكوى إلكترونيًا عبر الموقع الإلكتروني للهيئة.
- تقديم الشكوى عبر الهاتف باستخدام الرقم 8001242525.
- تقديم الشكوى شخصيًا في مقر الهيئة العامة للطيران المدني.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت الوطن السعودي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.