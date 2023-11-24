مدير تعليم الطائف يهنئ المعلمين والمعلمات الذين حصلوا على ترقيات

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 24 نوفمبر 2023, 4:25 مساءً

هنّأ المديرُ العام للتعليم في محافظة الطائف الدكتور سعيد بن عبدالله الغامدي، المعلّمين والمعلّمات المترقّين في الإدارة، بمناسبة ترقيتهم إلى رتبة "معلم متقدم" و"معلم خبير"، مباركًا لجميع الزملاء والزميلات. وأعرب المعلّمون والمعلّمات في تعليم الطائف، عن سعادتهم البالغة بالترقية، موجّهين شكرهم لله أولًا، ثم لوزارة التعليم، سائلين الله التوفيق لجميع من شملتْه الترقية. يذكر أن المعلّمين والمعلّمات تلقَّوا، أمس، رسائلَ من وزارة التعليم تزفُّ البشرى والتهنئة لشاغلي وشاغلات الوظائف التعليمية المجتازين للرخصة المهنية، ومتطلباتها، وترقيتهم إلى رتبتَيْ "معلم متقدم" و"معلم خبير" عبر نظام "فارس".

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