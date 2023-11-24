انت الان تتابع نادٍ سعودي يستهدف التعاقد مع كريستيان إريكسن لاعب مانشستر يونايتد الإنجليزي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 24 نوفمبر 2023, 4:42 مساءً

كشف موقع "teamtalk" عن أن أحد الأندية السعودية على استعداد للتفاوض مع مسؤولي مانشستر يونايتد الإنجليزي، للتعاقد مع الدنماركي كريستيان إريكسن، خلال الفترة المقبلة. ووفقًا لذات الموقع فإنه بالرغم من عدم ذكر اسم النادي المهتم باللاعب الدنماركي، إلا أنه يتوقع أن يكون أحد الرباعي (الأهلي أوالنصر أوالاتحاد والهلال). وأشار الموقع إلى أن النادي السعودي الذي يرغب في كسب خدمات إريكسن، مستعد لتقديم عرض ضخم تبلغ قيمته نحو 20 مليون يورو خلال يناير القادم. يلعب كريستيان إريكسن البالغ من العمر 31 عامًا، لنادي مانشستر يونايتد منذ يوليو 2022، قادمًا من برينتفورد، كما يلعب للمنتخب الدنماركي منذ 2010، وتبلغ القيمة السوقية له نحو 18 مليون يورو.

كانت هذه تفاصيل خبر نادٍ سعودي يستهدف التعاقد مع كريستيان إريكسن لاعب مانشستر يونايتد الإنجليزي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.