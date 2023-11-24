انت الان تتابع الاتحاد يُفسد فرحة الاتفاق بملعبه الجديد بفرضه التعادل عليه ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

خيّم التعادل الإيجابي على مواجهة الاتفاق وضيفه الاتحاد بهدف لكل فريق في اللقاء الذي أقيم مساء اليوم الجمعة على ملعب نادي الاتفاق، ضمن منافسات الجولة الـ14 لدوري روشن السعودي لموسم 2023/ 24.

ظهر التكافؤ منذ البداية بين الفريقين، لكن مع مرور الوقت كان فريق الاتحاد الأكثر وصولاً لمرمى الاتفاق، وبدأ النجم الفرنسي كريم بنزيمة مسلسل الفرص الاتحادية بعد أن حول عرضية كورنادو برأسه ناحية الشباك، لكن يقظة الحارس والدفاع أنقذت الموقف من على خط المرمى في فرصة حُبست معها الأنفاس (18).

رد الاتفاق جاء سريعًا بواسطة الهولندي فينالدوم الذي تلقى تمريرة بينية من قائد الفريق جوردان هندرسون، وضعته بمواجهة المرمى، لكنه سدد في الشباك الجانبية لمرمى الحارس غروهي (25).

كاد فريق الاتفاق أن يسجل هدف التقدم بعدما أرسل جوردان هندرسون تمريرة عرضية متقنة من الجهة اليمنى، وحاول جاك هنيدري متابعتها على الطائر برأسه، لكنها ارتطمت بالعارضة، وتحولت إلى خارج المرمى (36).

حملت الدقيقة الـ41 الفرح لأصحاب الضيافة عقب عمل جماعي منظم، حينما أرسل القائد هندرسون عرضية مميزة على رأس حمدان الشمراني، تصدى لها الحارس غروهي؛ لتعود الكرة إلى النجم الهولندي فينالدوم الذي سدد كرة قوية، افتتح بها باب التسجيل؛ لينتهي الشوط الأول على وقع التقدم للاتفاق.

ورمى الاتحاد بثقله في الشوط الثاني بحثًا عن التعديل، وهو ما تحقق له بعد مرور 8 دقائق على البداية عندما استخلص فابينيو الكرة من المدافعين؛ ليمرر إلى المغربي عبدالرزاق حمدالله البعيد عن الرقابة؛ ليطلق قذيفة صاروخية، استقرت في سقف المرمى.

في المقابل كان صاحب الضيافة قريبًا من خطف هدف التقدم مجددًا، لكن تسديدة الجامايكي ديماراي غراي ابتعدت سنتيمترات قليلة عن شباك الحارس غروهي (68).

ومرت بقية الدقائق دون أي تغيير على النتيجة حتى جاءت صفارة النهاية التي أعلنت تعادل الفريقين في افتتاح ملعب الاتفاق الجديد.