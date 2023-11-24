الرياض يقنص التعاون بهدف قاتل

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 24 نوفمبر 2023, 5:36 مساءً

حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي الرياض، فوزاً مثيراً على شقيقه التعاون في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم الجمعة على ملعب التعاون بمدينة بريدة. وانتهت المباراة التي جمعت الفريقين ضمن مباريات الجولة 14 من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين بفوز الرياض بهدفين لهدف. أهداف المباراة سجلها جواو بيدرو للتعاون مبكراً منذ الدقيقة الثالثة من عمر المباراة قبل أن يتعادل للرياض بلاعبه صالح آل عباس في الدقيقة 73 ويسجّل لاعبه بيراما توريه الهدف الثاني وهدف الفوز في الدقيقة 90+10 من علامة الجزاء. يذكر أن المباراة شهدت ركلة جزاء ضائعة لصالح التعاون أهدرها المهاجم موسى بارو حيث تصدى لها الحارس كامبانيا. كما شهدت المباراة بطاقتين حمراوين كانتا من نصيب لاعب التعاون عبدالفتاح آدم في الدقيقة 62 من عمر المباراة ولاعب الرياض محمد الشويرخ في الدقيقة 90+13. بتلك النتيجة يرتفع رصيد الرياض عند النقطة رقم 15 بالمركز الثاني عشر في حين توقف رصيد التعاون عند النقطة رقم 25 ليتراجع للمركز الخامس.

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