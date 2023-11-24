تراند اليوم : "بعدما أكملت دراستها وتوظفت".. بالفيديو: أخصائي "نفسي" يروي قصة امرأة خلعت زوجها وتزوجت حبيبها مسيار

صحيفة الخليج 365: كشف الأخصائي النفسي عبدالعزيز الدواس قصة امرأة خلعت زوجها بعدما أكملت دراستها وتوظفت.

وقال خلال مقطع فيديو: "عندي شخص يتعالج من الاكتئاب منذ عامين، بسبب زوجته"، مشيرا إلى أن هذا الشخص تزوج فتاة وهي تدرس في الثانوية وبعد الزواج أكملت دراستها، وعندما حصلت على الشهادة الجامعية وتوظفت طلبت الطلاق، ثم خلعته وتزوجت حبيبها مسيار.

وأضاف: " أقول للأزواج حافظوا على أنفسكم، احفظوا مالكم، الزوجة اللي معك هي اللي ممكن تقهرك".

واختتم: " ما أبغى رجل مقهور، أي امرأة متميزة نضعها فوق رأسنا، لكن بعض النساء سيئات".