تراند اليوم : شاهد: أمير ⁧‫ المدينة المنورة‬⁩ يزور المعماري " راسم بدران" الحاصل على الجنسية السعودية بأمر ملكي بعد تكليفه بإعداد تصاميم مشروع ⁧‫ خادم الحرمين لتوسعة ⁧‫ مسجد قباء‬⁩

صحيفة الخليج 365 : زار الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز، أمير منطقة المدينة المنورة، رئيس مجلس هيئة تطوير المنطقة، المعماري الدكتور راسم بن جمال بدران، في منزله بالمدينة المنورة، بمناسبة تكليفه بإعداد تصاميم مشروع خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز لعمارة وتوسعة مسجد قباء وتطوير المنطقة المحيطة به، الذي أطلقه ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، بوصفه أكبر توسعة في تاريخ المسجد منذ إنشائه.

وشهد اللقاء استعراض دور اللجنة التي تضم عددًا من كِبار المعماريين المتخصصين في مجال العمارة وتطوير المساجد التاريخية، لوضع الفكرة الأولية لتصميم المشروع وصياغة الأفكار الهندسية بما يتناسب مع طبيعة المشروع ومكانة هذا المعلم التاريخي الإسلامي؛ بهدف إثراء تجربة الزائر، وتطوير وإحياء المواقع والآثار النبوية ضمن نطاق المسجد وساحاته.

الجدير بالذكر حصل الدكتور " راسم بدران " على الجنسية السعودية العام الماضي بأمر ملكي تكريما له.

أبرز المعلومات عن راسم بدران

هو ‏ابن الفنان الفلسطيني جمال بدران، وولد في القدس عام 1945، و‏يقيم بالمدينة المنورة الآن تتويجاً لمسيرته الطويلة الحافلة بالمنجزات وخبراته على مدى عقود.