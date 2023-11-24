تراند اليوم : شاهد: شاب يوثق فيديو لنفسه وهو يضايق رواد مطعم "ماكدونالدز" في جدة ويطلب منهم المقاطعة!

صحيفة الخليج 365: وثق شاب مقطع فيديو لنفسه وهو يضايق رواد مطعم "ماكدونالدز" في جدة ويطلب منهم المقاطعة.

وأظهر الفيديو شاب يقود سيارة برفقة آخر، وتوجه ناحية المطعم وقال : " قاعدين يأكلون ماك، مقاطعة مقاطعة".

واقترب الشاب من شخص يتناول الآيس كريم، وتحدث معه قائلا: " أنت مقاطع ماك، يدعم إسرائيل"، وأكمل: " الآيس كريم هذا يقتل طفل فلسطيني"، وضحك الشخص الذي يرافقه وقال للزبون الذي يأكل الآيس كريم ب "العافية".

وأثار المقطع حالة من الجدل وعلق مغرد قائلا: "السيارة اللي راكبها ليه ما يقاطعها والجوال اللي معاه ليه ما يقاطعه هذا إنسان عنده خلل في الرؤية يحتاج إعادة ضبط وتعليمه أنه يترك عنه اللقافة وحشر نفسه في خصوصيات الآخرين".

وأضاف مغرد: "أول شيء ضروري يتحاسب، ثاني حاجة حتى الموضوع اللي جاي يدافع عنه مأخذه طقطقة، بعدين أحنا في بلد قانون قوي مافي شيء اسمه تنزل تعترض العالم وتقول قاطعوا وكلام فارغ كذا".