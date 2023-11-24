شكرا لقرائتكم خبر عن "البيئة" تشارك في اجتماعات المعاهدة الدولية للموارد الوراثية النباتية في روما والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - شارك وفد من وزارة البيئة والمياه والزراعة في الاجتماع الدوري للدورة العاشرة للجهاز الرئاسي للمعاهدة الدولية المعنية بالموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة بالمقر الرئيسي لمنظمة الأغذية والزراعة بالأمم المتحدة(الفاو)، والذي سيستمر من الفترة 20-24 نوفمبر الجاري بروما.

ويستعرض الاجتماع العديد من الموضوعات من بينها : إستراتيجيات تنمية القدرات، المساهمة في تنفيذ الإطار العالمي للتنوع البيولوجي من أجل نظم غذائية مستدامة، تطبيق وتحسين النظام المتعدد الأطراف للحصول على الموارد وتقاسم منافعها، إستراتيجيات تمويل المعاهدة الدولية، نظام المعلومات العالمي، وصون الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة واستدامة استخدامها وحقوق المزارعين.

تعاون مع المنظمات الدولية

كما يتناول الاجتماع تعزيز سبل التعاون مع الصكوك والمنظمات الدولية، إضافة إلى استعراض برنامج العمل المتعدد السنوات للمعاهدة الدولية ودراسة معلومات التسلسل الرقمي بشأن الموارد الوراثية بالنسبة لأهداف المعاهدة، وكذلك تحديد موعد ومكان انعقاد الدورة الحادية عشر للجهاز الرئاسي.

يشار إلى أن المعاهدة الدولية المعنية بالموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة التي دخلت حيز التنفيذ في العام 2004 بموجب أحكام المادة 19 من المعاهدة الدولية وتكون المشاركة فيها مفتوحة أمام جميع الأطراف، إضافة إلى أنها تتعلق بمستقبل الزراعة والأمن الغذائي في العالم، وتقدم إطارًا متعدد الجوانب من أجل الحصول على الموارد الوراثية وتقاسم مزاياها.

كما تسهم في دعم الدول النامية؛ بهدف الاستفادة من الموارد الوراثية النباتية بطريقة أفضل وبصورة مستدامة، وقد سبق هذا الاجتماع مشاورات إقليمية لمندوبي الدول الأعضاء والأطراف المتعاقدة يومي 18-19 نوفمبر 2023.