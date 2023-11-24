السعودية | قنصل عام كازاخستان في جدة يثمن مبادرة الياقوت بإهداء “كرتنا ثقافتنا” إلى متحف كرة القدم في كازاخستان

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_جدة

ثمن سعادة السفير روسلان كوسبانوف القنصل العام ونائب المندوب الدائم لجمهورية كازاخستان في منظمة التعاون الإسلامي مبادرة الدكتور جاسم الياقوت نائب رئيس إتحاد الإعلاميين العرب ورئيس التحرير بإهداء الكتاب التوثيقي للمبادرة الوطنية كرتنا ثقافتنا الفائز بجائزة كتب السلام الدولية لمتحف كازاخستان لكرة القدم الذي تم تدشينه مؤخراً بمناسبة مرور 110 سنة على دخول كرة القدم إلى كازاخستان.