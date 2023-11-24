السعودية | مركز الملك سلمان للإغاثة يوزع 1.140 حقيبة شتوية في منطقتي زيارت وقلعة سيف الله بإقليم بلوشستان في باكستان

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس الأول 1.140 حقيبة شتوية في منطقتي زيارت وقلعة سيف الله بإقليم بلوشستان بجمهورية باكستان الإسلامية، استفاد منها 7.980 فردًا من الأسر الأكثر ضعفًا في الخليج 365 الأشد برودة والمتضررة من الفيضانات، وذلك ضمن المرحلة الثانية من مشروع تأمين وتوزيع مواد إيوائية وحقائب شتوية في باكستان 2023-2024م.

ويأتي ذلك في إطار المشاريع الإغاثية التي تقدمها المملكة عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة؛ لمساعدة الشعب الباكستاني جراء الأزمة الإنسانية التي تمر بهم.