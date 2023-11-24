السعودية | البديوي يشارك في قمة رؤساء الدول المشاركة ببرنامج الأمم المتحدة الخاص لاقتصادات آسيا الوسطى

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

شارك معالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الأستاذ جاسم محمد البديوي في العاصمة الأذربيجانية باكو, اليوم, بقمة رؤساء الدول المشاركة في برنامج الأمم المتحدة الخاص لاقتصادات آسيا الوسطى (SPECA).

وأوضح معاليه أن دعوة مجلس التعاون للمشاركة بصفته ضيف شرف في القمة تؤكد ما يحظى به المجلس من مكانة إقليمية ودولية رفيعة المستوى من جهة، ورغبة المجلس والدول المشاركة في تعزيز علاقاتها القوية والمثمرة من جهة أخرى، مشيرًا إلى أن قمة دول مجلس التعاون ودول آسيا الوسطى التي عقدت في شهر يوليو الماضي، أسهمت في تدشين هذا التعاون.

وبين خلال كلمته في القمة, أن مجلس التعاون يدرك الفرص الاقتصادية والاستثمارية الواسعة والفوائد المحتملة التي يمكن تحقيقها من خلال توحيد الجهود وتعزيز العلاقات بين دول مجلس التعاون ودول آسيا الوسطى، متطرقًا إلى التحديات العالمية والإقليمية التي تواجهها دول العالم, والتأكيد على الحاجة الملحة إلى العمل الجماعي متعدد الأطراف.

وأضاف معاليه أن دول مجلس التعاون لديها خطط عمل مشتركة مع دول آسيا الوسطى، وتهدف إلى تعزيز العلاقات بين الجانبين على الأصعدة كافة، وأبرزها الجوانب الاقتصادية والاستثمارية والتجارية، ومن المتوقع أن يتم إطلاق خطة العمل المشتركة بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وجمهورية أذربيجان 2024 – 2028 خلال الفترة القريبة القادمة.