شكرا لمتابعة خبر عن مواطن يكشف قصة بطانية أهداها له مدير تعليم ⁧‫جازان‬⁩ .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - كشف مواطن عن قصة بطانية أهداها له مدير تعليم ⁧‫جازان‬⁩ واستبدالها بملابس مصنوعة من الجلد المدبوغ لمواجهة برد جبل ⁧‫الحشر‬⁩ في ⁧‫الداير‬⁩، بعد مرور 48 عامًا .

وقال المواطن مفرح الحريصي في حديثه على قناة العربية:” كان عندنا برد ومو موجود بطانيات في هذي الأماكن فأهداني مدير التعليم البطانية وما زالت محتفظ بها إلى الآن”، لافتًا أنها أصبحت صديقة العمر.

وأضاف:” أن مدير تعليم جازان كان يمر ورأى ملابسهم وعلم أنه لا يوجد بديل لها في ذلك الوقت فطلب لنا ملابس مصنوعة من الجلد المدبوغ وبطانية بتوجيه من القيادة الرشيدة حفظها الله.”

وأوضح أنه أهدى له بالإضافة إلى ذلك أحذية وأقلام وألوان وزيادة في المرتب .