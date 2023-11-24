اخبار السعوديه

تراند اليوم : شاهد.. الصليب الأحمر ينقل أول دفعه من الرهائن المحتجزين لدى حماس بعد الإفراج عنهم.. والجيش الإسرائيلي يصدر بيانا

0 نشر
0 تبليغ

صحيفة الخليج 365: وثقت مقاطع فيديو لقطات لسيارات الصليب الأحمر الدولي، أثناء نقل الرهائن المفرج عنهم من جانب حركة حماس إلى مصر، الجمعة، في إطار اتفاق الهدنة في غزة، فيما أعلن الجيش الإسرائيلي وصول الرهائن إلى إسرائيل.

وقال الجيش الإسرائيلي، في بيان مشترك مع جهاز الامن العام (الشاباك) إن "الأسرى المفرج عنهم خضعوا لتقييم طبي أولي داخل الأراضي الإسرائيلية"، مضيفا "سيستمر جنود الجيش الإسرائيلي بمرافقتهم أثناء توجههم إلى المستشفيات الإسرائيلية، حيث سيتم لمّ شملهم مع عائلاتهم".

وأضاف، "سنواصل العمل مع كل المؤسسات الأمنية لإعادة جميع المحتجزين في غزة".

وكان مصدر أمني إسرائيلي أكد الجمعة أن الأجهزة الأمنية تسلّمت 13 أسيراً من الإسرائيليين الذين أفرجت عنهم حركة حماس في قطاع غزة.

امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا