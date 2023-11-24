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تفاصيل الجولة الأولى من المشاورات السياسية بين المملكة والدومينيكان

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واس - سانتو دومينغو 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - عُقدت اليوم الجولة الأولى من المشاورات السياسية بين وزارة الخارجية في المملكة العربية ووزارة الخارجية في جمهورية الدومينيكان، وذلك في عاصمة الدومينيكان سانتو دومينغو.

ورأس الجانب السعودي في جولة المشاورات نائب وزير الخارجية، وليد بن عبدالكريم الخريجي، ومن جانب الدومينيكان نائب وزير خارجية جمهورية الدومينيكان السفير خوسيه خوليو غوميز.

انعقاد الجولة الأولى من المشاورات السياسية بين المملكة والدومينيكان - واس
انعقاد الجولة الأولى من المشاورات السياسية بين المملكة والدومينيكان - واس

المملكة والدومينيكان

بحث الجانبان خلال الجولة تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها في شتى المجالات، بالإضافة إلى مناقشة العديد من القضايا الإقليمية والدولية والجهود المبذولة بشأنها.

انعقاد الجولة الأولى من المشاورات السياسية بين المملكة والدومينيكان - واس

حضر جولة المشاورات، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية كوبا وغير المقيم لدى جمهورية الدومينيكان فيصل بن فلاح الحربي.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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