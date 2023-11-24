شكرا لقرائتكم خبر عن نائب وزير الخارجية يبحث تعزيز العلاقات الثنائية مع نظيره الدومينيكاني والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - التقى نائب وزير الخارجية، وليد بن عبد الكريم الخريجي، اليوم، في عاصمة الدومينيكان سانتو دومينغو، نائب وزير خارجية جمهورية الدومينيكان السفير خوسيه خوليو غوميز.

وجرى خلال اللقاء، بحث العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها في شتى المجالات، بالإضافة إلى مناقشة العديد من القضايا الإقليمية والدولية والجهود المبذولة بشأنها.

الاتفاقية العامة للتعاون

عقب ذلك، وقع نائب وزير الخارجية ونائب وزير الخارجية للعلاقات الثنائية في جمهورية الدومينيكان السفير خوسية خوليو غوميز على مذكرة التفاهم بشأن المشاورات السياسية بين المملكة والدومينيكان.

كما وقع مع نائب وزير الخارجية للشؤون الاقتصادية في جمهورية الدومينيكان السفير هوغو ريفيرا فرنانديز، الاتفاقية العامة للتعاون بين الجانبين.

وحضر اللقاء والتوقيع، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية كوبا والغير مقيم لدى جمهورية الدومينيكان فيصل بن فلاح الحربي.