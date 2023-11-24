شكرا لقرائتكم خبر عن السعوديات يفضلن الزواج من هذه الجنسيتين ..لماذا؟! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي -

ذكرت صحيفة "الحياة" أن وزارة العدل السعودية كشفت تفضيل النساء السعوديات الزواج من اليمنيين ثم الكويتيين، فيما يفضل السعوديون الزواج من اليمنيات ثم السوريات على التوالي.

ونقلت الصحيفة الأحد 7 أغسطس/آب عن إحصائية لوزارة العدل السعودية أجريت العام الماضي بخصوص زواج مواطنيها من أجانب، أن زوجات السعوديين الأجنبيات ينتمين إلى 35 جنسية، فيما ينتمي أزواج السعوديات إلى 33 جنسية.

المتزوجات من اليمنيين الأكثر من بين الجنسيات الأخرى، إذ بلغ عددهن 505 سعوديات، فيما جاءت الجنسيتان العراقية والمغربية في ذيل القائمة بحالة زواج واحدة لكل منهما.

وأوضحت الإحصائية أن في المرتبة الثانية لزواج السعوديات جاءت الجنسية الكويتية، إذ بلغ عدد السعوديات المتزوجات من كويتيين 152 امرأة، والمرتبة الثالثة المتزوجات من سوريين وبلغ عددهن 118 امرأة، والقطريون في المرتبة الرابعة بـ93 حالة زواج من سعوديات، وفي المرتبة الخامسة المصريون بـ85 حالة زواج.

وتتابع الإحصائية أن عدد السعوديات المتزوجات من فلسطينيين بلغ 49 امرأة، ثم الباكستانيين بـ48، والأردنيين بـ46، والسودانيين بـ20، والنيجريين بـ18، والبحرينيين بـ13، واللبنانيين بـ11، والأمريكيين بـ9، والهنود بـ8، والأفغان بـ 6، والبريطانيين والأتراك بـ 5، والإريتيريين والموريتانيين بـ4، والتونسيين بـ3، والإندونيسيين بحالتي زواج من سعوديات.

وعلى صعيد الذكور تصدرت الجنسية اليمنية زواج السعوديين من أجنبيات الترتيب، إذ بلغت 1015 حالة زواج، وفي ذيل القائمة جاء زواج السعوديين من العمانيات والتونسيات بحالة زواج واحدة فقط.

وجاء في المرتبة الثانية زواج السعوديين من السوريات بـ183 حالة زواج، وفي المرتبة الثالثة جاء زواج السعوديين من الفلسطينيات بـ 125 زواجا، ثم الباكستانيات بـ109، تلاها الزواج من المصريات بـ80 حالة، والأردنيات بـ60 زواجا.

وأضافت الإحصائية أن عدد حالات زواج السعوديين من مغربيات بلغ 40 حالة زواج، تلتها الهنديات بـ23، والأفغانيات بـ17، والسودانيات بـ16، والكويتيات بـ15، ثم الإندونيسيات والأريتيريات بـ12، والعراقيات واللبنانيات بواقع 10، والفيليبينيات بـ8، والبحرينيات بـ6، ثم الجنسية البنغلادشية والأمريكية والإثيوبية بـ5 حالات، والموريتانية والتركية بواقع 4 حالات، والإماراتيات والجزائريات بـ3 حالات.

وسجـل عدد حالات زواج السعوديين من ماليات وتايلنديات وتشاديات بحالتي زواج لكل منهن.

المصدر: الحياة