شكرا لمتابعة خبر عن أمير المدينة المنورة يمازح المعماري راسم بدران: إبراهيم السلطان وراك وراك بالرياض .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - مازح أمير منطقة المدينة المنورة، صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان، المعماري الدكتور راسم بدران، الذي تولي إعداد تصاميم مشروع خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز لعمارة وتوسعة مسجد قباء وتطوير المنطقة المحيطة به،

وقال سموه :”معالي إبراهيم السلطان كان في هيئة تطوير الرياض الآن هو رئيس اللجنة التنفيذية في هيئة تطوير المدينة.. فإبراهيم سلطان وراك وراك في الرياض، وإذا تعبك إبراهيم أنا بسوي زي محمد آل الشيخ بقول اسمع كلام راسم”.

يذكر أن ذلك جاء خلال الزيارة التي أجراها أمير المدينة المنورة، رئيس مجلس هيئة تطوير المنطقة، الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز، المعماري الدكتور راسم بن جمال بدران، في منزله بالمدينة.