شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن تعرف على طريقة استعادة الضريبة التي دفعتها عند زيارتك الاخيرة للإمارات والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - كم رسوم إصدار جواز سفر لأول مرة في السعودية

وصل عدد المعاملات الإلكترونية المتعلقة برد الضريبة للسياح في دولة الإمارات إلى 15.43 مليون معاملة منذ بدء تطبيق النظام قبل ما يقرب من خمس سنوات حتى أيلول / سبتمبر 2023، وزاد عدد المعاملات المنفذة خلال الشهور التسعة الأولى من العام الحالي إلى أكثر من 3.44 مليون معاملة. أعلن ذلك خالد علي البستاني، مدير عام الهيئة الاتحادية للضرائب.

وشهدت أجهزة الخدمة الذاتية لرد الضريبة للسياح ارتفاعًا إلى 87 جهازًا، مقابل 81 جهازًا في سبتمبر 2022. كما زاد عدد منافذ البيع المسجلة لدى الهيئة المتصلة بالنظام الرقمي لرد الضريبة للسياح إلى 15,880 متجرًا حتى سبتمبر 2023، مقارنة بـ 14,750 متجرًا حتى سبتمبر 2022.

طريقة استعادة الضريبة

في سياق أجهزة الخدمة الذاتية لاسترداد ضريبة القيمة المضافة للسياح، أشار البستاني إلى أن عملية استرداد الضريبة لا تأخذ أكثر من دقيقتين.

بدأت المرحلة الأولى من تقديم هذه الخدمة المتقدمة في عام 2019، حيث نفذت شركة “بلانيت”، المخولة من الهيئة الاتحادية للضرائب لتشغيل النظام، تثبيت “أجهزة الخدمة الذاتية” في نقاط المغادرة المشمولة بالنظام.

تم توسيع نطاق الخدمة الذاتية لاسترداد ضريبة القيمة المضافة للسياح في بداية عام 2020، حيث أصبح بإمكان السائح استرداد الضريبة المدفوعة عن مشترياته بسهولة أثناء تواجده في الدولة، ويتاح للسائح إكمال معاملاته على الفور والحصول على فاتورة رقمية يمكنه مشاركتها مباشرةً مع “بلانيت تاكس فري“.

ووصل إجمالي عدد الطلبات المعتمدة من قبل الهيئة لاسترداد ضريبة القيمة المضافة المدفوعة عن بناء المساكن الجديدة للمواطنين إلى 21947 طلبًا، تم تنفيذها بقيمة إجمالية تصل إلى حوالي 1.8 مليار درهم حتى سبتمبر الماضي. يمتد تاريخ تطبيق هذه الخدمة منذ عام 2018 حتى سبتمبر 2023.