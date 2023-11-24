بالفيديو: أهالي مدينة شمال السعودية يخرجون من بيوتهم في نفس الوقت لسبب مؤلم

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وثق مقطع فيديو لحظة خروج عدد من أهالي الخفجي للبحث عن طفلة فُقدت في المنطقة البرية أظهر الفيديو تجمعًا كبيرًا من المواطنين وسط حالة من الفرحة بعد أن تم العثور على الطفلة.
أهالي مدينة شمال السعودية يخرجون من بيوتهم
وفقًا للمعلومات المتداولة، تم فقدان طفلة تبلغ من العمر 3 سنوات أمس من مخيم قريب في محافظة الخفجي عندما أعلنت أسرة الطفلة عن فقدانها، خرج عدد كبير من أهالي الخفجي للبحث عنها، حيث شملت الجهود جهات حكومية مختصة، بالإضافة إلى فرق البحث والإنقاذ الحكومية والتطوعية وتم العثور على الطفلة وكانت في حالة صحية جيدة.
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