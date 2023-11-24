شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن القصة الكاملة للقضية التي تم الحكم فيها على الفنان محمد رمضان بالسجن لمدة سنة والان مع التفاصيل الكاملة

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أصدرت محكمة جنح مستأنف الشيخ زايد في جنوب الجيزة حكمًا بالحبس لمدة سنة “غيابيًا” بحق الفنان محمد رمضان، وذلك في إطار اتهامه بترويج أخبار كاذبة ضد أحد البنوك. الحكم صدر برئاسة المستشار محمود يحيي، رئيس المحكمة، وبمشاركة المستشارين محمد سراج وأحمد هشام.

قضية محمد رمضان

سابقاً، أعلن الفنان محمد رمضان عبر حسابه الشخصي على موقع “إنستجرام” أنه تم التحفظ على أمواله في فيديو نشره، أفاد رمضان بتلقيه اتصالًا هاتفيًا من موظف في أحد البنوك الخاصة يخبره بتجميد أمواله، كما أكد أنه وماله هما ملك لبلده وأهله.

وفقًا لمصادر قضائية، يُرجع قرار تجميد أرصدة محمد رمضان إلى تنفيذ حكم قضائي يتعلق بقضية الطيار الراحل أشرف أبواليسر، وحصل هذا الحكم على تعويض بلغ 6 ملايين جنيه، وتعويض إضافي بقيمة 25 مليون جنيه.

الحكم صدر في إبريل الماضي، وتم إخطار البنك بتنفيذ الحكم بعد قرار من المحكمة الاقتصادية للبنك التجاري الدولي CIB. يهدف التنفيذ إلى الحصول على التعويض المحدد في الحكم.